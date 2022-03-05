【LIVE直播】首梯「最硬教召」今報到

國防部今年實施14天新制教召，首梯後備軍人今(5日)入營，引發各界關注。這次召員中「最高階」為擔任副營長的陳明中少校，他接受媒體訪問時表示，之前服役20年，有歷任過中隊長 、幕僚、作戰官等職務，教召就是回來做一個精實的訓練。

陳明中表示，退伍將近5年，之前服役20年，是在行政院海岸巡防署北部地區巡防局服役，之前有歷任過中隊長 、幕僚、作戰官等職務，今天第一次來到教召場地，課程內容覺得跟以前部隊訓練大同小異，可能我們退伍、脫離軍中生活比久，這兩天馬上可以很快適應。

陳明中說，教召總是要有人來參加，像是烏克蘭爆發戰爭，那戰事發生總是要有人上場操作武器，「教召到我們，我們就回來做一個精實的訓練」。

被問及這次教召首次為14天，會不會覺得不公平？陳明中表示，其實這是一個新政策，那我們就是配合國家政策，14天有沒有什麼問題，我想訓練完可以做一個檢討跟改進地方，我們就是遵循國家政策，至於14天過程每天操課總計10小時，召員有任何不適都可向幹部提出反應。