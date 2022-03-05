日前一名婦人開車行經三峽和平街時，天空突然掉落一名盤狀物體，當場砸中她的轎車，造成多處砸損，婦人當場大受驚嚇以為是幽浮出現，回過神後才發現竟然是「衛星天線」，幸好並未波及其他車輛及民眾，警方獲報處理後，婦人和「衛星天線盤」的屋主以5萬3000元和解，行車紀錄影片一上傳，不少網友逗趣回應：「美國隊長的盾牌掉了」、「是飛碟」。

有UFO?天上墜落這一物砸壞車，網驚:美國隊長盾牌掉了。（記者爆料網提供）

昨（4日）下午2時許，新北市三峽區和平街，一名47歲婦人在駕車回家時，車子突然被天空中調下來的巨大不明物體砸中，所幸無人受傷，只有造成座車車體右後門、引擎蓋、前支柱多處砸損，駕駛下車察看時，發現竟是「衛星天線盤」掉落，警方獲報後，立即前往處理，經過一番的詢問與調查後，終於找到該屋主。

屋主表示會請仲介來處理，最後以5萬3000元和解，事後有民眾的行車記錄器剛好拍下「衛星天線盤」掉落的瞬間，並將影片以「和平街遭受不明飛行物體襲擊」上傳到臉書社團，不少網友看了紛紛笑說，「美國隊長的盾牌掉了」、「好大的東西飛噴」、「是飛碟」。

警方調查，這件意外肇因於當天風勢過大，造成民眾樓頂天線盤突然掉落砸到下方行經車輛，目前雙方已達成和解。警方因此呼籲，民眾千萬要注意屋外懸、吊掛物，應繫綁牢固，以免不慎掉落，危及路過人車造成傷亡。