外媒報導，由澳洲投行麥格理集團和全球私募巨頭KKR牽頭的財團正在與香港首富李嘉誠家族洽談關於收購其旗下資產UK Power Networks的事宜。

報導稱，UK Power Networks是英國最大的配電公司，擁有橫跨倫敦、英格蘭東南部及東部的電力電纜和線路，為大約830萬戶家庭提供電力服務，估值高達150億英鎊。

參與競標的機構還包括荷蘭退休金機構APG、大陸主權財富基金中投公司、加拿大安大略教師養老金計畫和加拿大養老金投資管理公司PSP Investments。

外媒引述知情人士透露，目前洽談仍在進行中，交易可能在未來數周達成，但不能保證最終能達成交易。此外，可能還有其他基礎設施投資者和能源公司將會參與競標。一旦交易完成，將是2022年該行業最大的一筆收購。

UK Power Networks現由李嘉誠家族的長江實業集團、長江基建集團及電能實業共同持有。交易消息爆出後，3月4日港股收盤，長江基建漲5％，為一年多以來最大單日單日漲幅，電能實業漲1％、長江實業則跌0.92％。

2010年，李嘉誠家族以58億英鎊的價格收購了法國電力能源公司EDF Energy持有的英國電力資產，並成立新公司UK Power Networks進行管理和維護。外媒統計，李嘉誠家族持有這筆資產12年，升值已經近兩倍。