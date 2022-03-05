大雪山賓館前的香水櫻花，也開始綻放！（東勢林區管理處提供）

大雪山森氏杜鵑，各種花朵於森林綠意間綻放的美麗樣貌。（(東勢林區管理處提供)

大雪山國家森林遊樂區雪白霧社櫻陸續盛開！林務局東勢林區管理處5日表示，因本周氣溫回暖大雪山收費站霧社櫻已綻開，遊客中心前霧社櫻已盈滿花苞，預計下周盛開，雪白花朵的霧社櫻與即將到來的白色情人節非常相稱，東勢林管處邀請民眾到大雪山春遊賞櫻，共度浪漫的假期。

林務局指出，霧社櫻是全台灣最小、最珍稀的特有原生種，因是在霧社首次發現，故命名為「霧社山櫻」，農委會官網名列為珍稀瀕危物種第三級，分布於台灣中北部中海拔約1000～2100 公尺的山地、叢林內。「霧社櫻」植株習性為落葉喬木，花數朵簇生，白色花朵為霧社櫻最大特徵。

東勢林管處說，霧社櫻綻放雪白花朵、花形如小鈴鐺，樹形婀娜多姿，在花叢間常可看到鳥兒與蜜蜂駐足流連，形成不同的可愛景象。除霧社櫻外，在中高海拔山區才看的到的森氏杜鵑及大雪山賓館前的香水櫻花也開始綻放，各種花朵於森林綠意間綻放的美麗樣貌。

賞花達人林雙龍表示，雖然目前霧社櫻還不是滿開，樹下還是可以拍到美美的特寫照片，因花朵十分脆弱，民眾拍照時請勿抓取枝條或觸摸花朵！

大雪山更是國際著名的賞鳥景點，全台的台灣特有種鳥類共有30種，在大雪山有機會看到其中29種，堪稱台灣的「特有種一條街」，東勢林管處提醒民眾春季也是賞鳥好時機，欣賞美麗的花朵時，不妨靜下心來聆聽鳥兒婉轉的鳴聲、尋找那美麗的倩影。