好市多竟然有這項神秘服務。一名網友分享，3日下午在好市多中和店逛街時，看到店員很有耐心的為4名視障人士解說賣場商品，令她感動到想哭，隨即釣出有相同經驗的網友，表示也遇到過一次，真的服務很好。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上傳一段影片，畫面中好市多員工帶著4個人講解及介紹，乍看之下還以為在做教育訓練，但仔細一看，原來是店員帶著四位視障人士在逛好市多，並很耐心的針對商品進行解說。

原PO表示，他默默地跟隨在後面，一路上看他們彷彿是在逛好市多博物館的小學生，畫面溫馨又可愛，原PO說：「看著看著不知不覺感動到想哭，謝謝這位中和店很棒的店員，讓視障朋友也能開心的逛賣場」。

貼文引起網友熱烈討論，大家紛紛表示，「我都不知道還有這項服務，太貼心了」、「我也遇過一次，真的服務很好」、「 真的很感動的畫面」、「好暖，推店員的貼心服務」。