苗栗縣消防局竹南分隊原有備用救護車，去年因事故報廢汰除，竹南后厝龍鳳宮獲悉，發動力大生技公司等信眾合力捐助新救護車，新車設備包括最新的自動心肺復甦機、12導程心電圖等，2樣裝備購價就高達110萬元，是目前全縣最新設備，捐贈儀式5日舉行，讓竹南鎮民擁有最新救命裝備。
這部由竹南后厝龍鳳宮、力大科技及多名信眾所共同捐贈的救護車，車體雖是傳統高頂式廂型車，但車內附設救命裝備，卻是目前國內最新，其中包括第3代的自動心肺復甦機，一顆電池可持續操作45分鐘，可讓隨車消防救護員抽手處理別項急救工作。12導程心電圖，可立即診斷患者所罹患心臟急症狀況，供救護人員及醫院及時決定搶救方式，來爭取病患搶救黃金時間。
第3代的心肺復甦機及12導程心電圖，都是目前國內緊急救護最新裝備，單價更高達90及20萬元，因此，龍鳳宮所捐贈的這輛救護車總造價高達380萬元，並成為全苗栗最新裝備的救護車。
另外，新救護車也是全苗栗縣第1台引進在車體貼上巴騰堡格紋反光標識的救護車，這種專利的反光標識源自歐洲，車體外以黃、紅相間色塊加大反光面積，每車裝貼費用高達4萬元，但可有效增加日、夜間的警示效果，減少出勤危險。
龍鳳宮主委陳超明表示，近幾年來，竹南鎮救護車使用率高，耗損率大，遂經委員會同意捐贈救護車1輛，供竹南消防分隊汰舊換新使用，希望能幫助更多緊急傷病患，彰顯媽祖為善不落人後、濟世博愛的精神。
縣府秘書長陳斌山率同消防局長徐新淵等代表縣長徐耀昌受贈，感謝龍鳳宮及力大生技的善行義舉，期望新救護車能成為竹南鎮民的守護神。
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