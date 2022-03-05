雲林縣某所農工學生在學校抓起1隻貓丟入池塘，所幸貓很快就游上岸，學生還將虐貓影片PO上網，引起網友撻伐。雲林縣政府今天指出，初步認定涉虐貓的學生觸法，7日將約談。

雲林某農工學生涉虐貓 縣府初步認定觸法7日約談。(記者爆料網提供)

雲林縣政府動植物防疫所技正鄭安國今天接受中央社記者電訪表示，昨天看見影片後立即聯繫校方，預計7日約談涉嫌虐貓的學生，初步認定這名學生行為已違反動保法第6條「任何人不得無故騷擾、虐待或傷害動物」規定，若行為確定，將處以新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

在涉嫌虐貓的影片中，1名學生在學校池塘旁發現1隻貓，隨即將貓抓起用力丟入池塘中，還好這隻貓很快就游上岸，慌張地跑離開，一旁用手機錄影的學生一直在嬉笑，學生還將影片PO上網。

學生涉嫌虐貓影片PO上網後，馬上引起網友撻伐，校方昨晚立即在學校臉書（Facebook）發表聲明指出，學生虐貓行為確屬不當，缺乏同情心及同理心，學校將詳細調查事發原因，並依據校規懲處，並由輔導室給予輔導，也要求教師在教學中融入動物保護意識及觀念。

校方聲明中並呼籲大眾應保持冷靜，切勿侵害個人隱私及資訊，案情已啟動調查，勿再不當分享及傳遞訊息，以避免違反個人資料保護法疑慮。

不過，校方的聲明並未獲得網友的認同，紛紛在校方臉書留言指稱，應該嚴懲學生；學生需出面公開道歉；校方應該擔心不是外界過度議論，而是要做出適當懲處與行為導正，才能平息眾怒。

還有網友認為，應公開懲處結果，虐待動物是非常不尊重生命的事情；請這2名學生擔任貓狗收容所的志工等。截至今天中午，已有近200名網友留言。（編輯：戴光育）1110305