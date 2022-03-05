3日全台大停電，超過500萬戶無電可用，災情遍布全台引爆民怨。因經濟部部長王美花今年初在廣播節目上以不缺電跟人「賭雞排」，引發討論。國民黨台北市議員張斯綱指出，王的維基百科介紹頁面，其頭銜一度被改成「中華民國資深雞排銷售官員」。此消息獲網友熱烈迴響，不少人直呼好笑。

全台一再大停電，行政院長蘇貞昌昨日（4）率王美花赴立法院進行施政報告時，國民黨立委一擁而上拿出「美花牌跳電雞排」道具，要求王必須下台，並立刻兌現承諾請吃雞排，但王始終低頭看桌上資料，不願理睬；事後，王強調這是台電操作問題造成停電，並非缺電，拒絕請雞排。

國民黨立委林為洲與黨部青年軍，昨日帶著303份雞排，稱部長不發他來發，結果才10幾分鐘就被民眾搶光。國民黨文傳會則與青年議員參選人，在門口舉行「全民領雞排，停電部長請下台」記者會，認為此事涉及國安危機，但王美花因為丈夫是國安會祕書長顧立雄，身為顧太太、顧夫人，所以不用下台，也不能下台。

張斯綱則在臉書發文，指出王美花的維基百科介紹頁面，「中華民國資深財經官員」的頭銜竟被改成「中華民國資深雞排銷售官員」，讓他忍不住驚呼是「有趣的亮點」。此文獲得超過1100個讚、超過140則留言，迴響熱烈，網友紛紛表示：「新一代雞排妹」、「這兩天雞排超熱銷的！」「好官位都被這一家佔盡了，都是外行領導內行，難怪全部做不好」、「背景很強，難怪不下台」、「下台有這麼難部長級的都這樣賴皮」。

經本報實際檢索維基百科網站，截至出搞時間，王美花的介紹頁面目前已被改回「中華民國資深財經官員」。