泰國女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo），上個月不慎墜河溺斃，案情疑點重重，驗屍報告出爐更發現大腿有被割傷的傷口，讓母親堅稱「絕對不可能是意外」，沒想到事隔幾天，態度竟一百八十度大轉變，受訪時透露願意原諒無照開船富豪，更將索賠3000萬泰銖（約台幣2767萬），引發各界譁然。

根據泰媒報導，Tangmo的母親接受多家媒體訪問時，透露無照開船富豪每天打電話哭著道歉，更允諾會代替Tangmo照顧她，由於感受到對方道歉滿滿的誠意，才決定放下傷痛選擇原諒，此外，更透露富豪Por不僅願意負責喪葬費金額，也將跟他索求賠償金3000萬泰銖（約台幣2767萬元），不過實際金額仍在協議中。

Tangmo母親的一席言論，引發諸多網友不滿，認為她眼中只看的到錢，完全忘了女兒斷送一條寶貴生命，至於哥哥則在臉書發文「失望」，並附上心碎圖案，似乎難以接受母親輕易就被用錢收買，恐怕會讓事情真相石沉大海。

之前事件以意外方向偵辦，當時Tangmo母親認為疑點重重，除了控訴經紀人事發後失聯，更怒指船上友人並非第一時間聯繫警方救援，更點出意外後，Tangmo的IG有幾篇貼文離奇消失，不免懷疑遭人動手腳，諸多不合理的地方，讓當地警方對其他5名乘客進行測謊，也將快艇老闆與駕駛分別以經營未授權船隻及駕駛疏忽等罪名送辦，態度轉變如此快，讓人覺得格外諷刺。