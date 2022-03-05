俄羅斯與烏克蘭戰爭邁入第10天，隨著俄軍攻勢不斷、和談遙遙無期，讓原本噤聲的國際精品決定不再沉默，愛馬仕、香奈兒和LVMH集團紛紛決定「暫時關閉」所有在俄國的精品門市，雖未進一步解釋關店的理由，但以實際行動表態。

目前香奈兒在俄國有17家精品店，愛馬仕則有3家，LVMH集團更是大戶，目前旗下精品在俄國則多達124家店，「暫時關店」的決議絕非小事，尤其現在正是春夏新品上市的旺季，營業盈收勢必受到嚴重衝擊。

愛馬仕是最早宣布暫時關閉俄國門市的奢華品牌，在4月晚上發出聲明，表示關店的理由是「非常憂心目前在歐洲的危機情勢」。香奈兒則在聲明指出：「有鑑於對當前形勢的擔憂，不確定性和運營的複雜性增加，香奈兒決定暫時停止在俄羅斯的業務。」

擁有LV、寶格麗（BVLGARI）、Christian Dior、宇舶（HUBLOT）等精品的LVMH集團，日前才捐500萬歐元給紅十字會救助烏克蘭戰火下的無辜百姓，如今更進一步關閉俄國124家店，以行動表態的用意非常明顯。

另Burberry也宣布暫停供貨到俄國的門市，歷峰集團（Richemont Group）也決定暫停所有在俄國舉辦的行銷活動。除了一線精品，全球最大的運動品牌NIKE也宣布暫時關閉俄國的店舖。

目前俄軍已控制烏克蘭歐洲最大的核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia），讓全球陷入核戰的擔憂當中，是奢華精品和時尚界決定打破沉默，進一步以行動表態的主因。