孩子們和參與的民眾解說他們的畫作，分享自己的創作理念和想法。（大秀國小提供）

學生家長和孩子今天特到學校支持這個傳愛義賣的活動。（大秀國小提供）

學生家長和孩子今天特到學校支持這個傳愛義賣的活動。（大秀國小提供）

俄烏戰火鋒火連天，我們豈能置身事外！中市清水區大秀國小學童透過讀報，看到俄烏戰爭的消息，孩子們對於許多家庭流離失所、親子離散感到相當同情；學生自治市發起的義賣學生畫作及善心人士捐助的高麗菜，5日於校園舉行義賣，希望能為烏克蘭的兒童盡一份心力。

大秀國小教務主任廖雅彬說，學校老師與孩子們分享，發生戰爭應該是所有人都不樂意見到，我們希望世界和平，也希望每一個人都能幸福快樂的生活；孩子們能有悲天憫人的心很棒，全校都希望能夠激發孩子的天真與善良，更要祈願戰爭早日結束，兩國百姓能夠盡快回歸正常的生活。

廖雅彬指出，經過自治市幹部們的討論，學生決定要義賣近期盛產的高麗菜，一方面幫助農民，一方面也能匯集大家的愛心；消息一出，五年級的同學也決定捐出他們的畫作來進行義賣，還有許多老師和家長一起響應義賣活動。

學生家長和孩子今天特到學校支持這個傳愛義賣的活動，孩子們生澀的感謝所有參與義賣活動的人，並且和參與的民眾解說他們的畫作，分享自己的創作理念和想法，活動過程溫馨又和諧，參加義賣活動的民眾除帶上幾顆愛心高麗菜，還感受到孩子們關心世界、祈願世界和平的小小心願。

學校志工們清點義賣所得，短短時間就超過4萬元，真正見證孩子善心的力量以及大家的愛心，後續會將善款透過曾經到大秀國小辦過畫展的台灣女婿烏克蘭畫家伊凡先生，將愛心款項送到烏克蘭購買醫療物資幫助有需要的人，也讓一場孩子自主發起的傳愛行動圓滿完成。