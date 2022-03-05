《金融股》元大金徵才 首度招募投資研究MA

元大金(2885)今日參加台大校園徵才博覽會，由元大金總經理翁健率領旗下五大子公司總經理親赴現場與年輕學子互動交流。元大金今年共釋出900個職缺，較2021年增加350人，包括30名儲備幹部(MA)、理財業務人員，以及法遵、資訊、資安、數金等營運管理人才。

元大提供具挑戰性的工作職缺、具競爭力的薪資福利制度。招募的理財業務人員是公司營收成長的精銳、法令遵循人員則是金融業所有業務的根基、資訊及資安人員替客戶創造安全便利的交易平台、而數位金融人員更是創造未來的先鋒，多樣人才建構元大安全便利又穩固的營運基礎，元大更透過多元職能訓練，協助員工持續增加永續任職的能力。

元大金控今年儲備幹部(MA)計畫提供5大類職務機會，分別為策略發展、投行法金、數位金融、理財金融及投資交易，因應集團旗下的元大台灣50(0050)、元大高股息ETF(0056)，今年特別增設投資研究MA。MA必須經過2年半的扎實培訓，包含課程訓練、輪調見習、專題報告與實務歷練，並在金控功能長及執行長指導下，參與集團重要業務專案。