303大停電引爆民怨，肩負「南電北送」重任的台南龍崎超高壓變電所，也因台電興達電廠機組出現人為操作失誤受到干擾跳脫，進而引發中北部地區低頻卸載，造成全台高達549萬戶停電。行政院長蘇貞昌5日下午特地南下視察龍崎變電所，瞭解此次電力事故發生的原因。針對外界要求經濟部長王美花下台，以及外傳台電董事長將改由曾文生接任等人事議題，蘇貞昌仍不鬆口。

蘇貞昌於下午1點40分左右抵達龍崎超高壓變電所，陪同的行政院團隊還有副院長沈榮津、祕書長李孟諺及王美花等人，台南市長黃偉哲及多位台南市立委也都到場陪同視察。

據了解，台灣的輸電網路係以交流345KV（千伏特）為骨幹，由南到北三迴路合計六迴路。在全台將近30座超高壓變電所中，台南龍崎、桃園龍潭及南投中寮等3座更因分別貫穿北中南，並引接多條從電廠輸出的345KV超高壓輸電線路，被視為全台3大電力樞紐。

其中，龍崎超高壓變電所有來自嘉民、南科、路北等變電所引接，電源端則有興達、核三等電廠，主要供電範圍涵蓋高雄市、台南市，目前內部有3500MVA（百萬伏安）主變壓器。此次303大停電，即因興達電廠人為操作失誤，干擾到龍崎變電所的運作，造成機組跳脫，連帶引發中北部低頻卸載所致。

不過，龍崎變電所並非首度出現電力事故，1999年7月29日也曾因連日降雨，從天輪變電所輸送到龍崎變電所的電塔，因周邊土壤嚴重流失倒塌，造成中北部各大型發電廠觸發保護機制機組跳脫，南部之外的全台其他地區大停電。同年921大地震，又因中寮超高壓開閉所嚴重受損，龍崎變電所以南勉強運作時，導致北部系統大崩潰。由於這2次天災暴露出電網的脆弱，2002年台電為穩定供電才完成嘉民到龍崎的第三迴路。