白河木棉花季5日盛大開幕，賞花區有設置入口意象。（張毓翎攝）

木棉花道旁有大片的花海景觀，吸引許多民眾前往拍照。（張毓翎攝）

今年冬天特別長又冷，受低溫影響下，2月中旬時，台南白河木棉花道僅花開約1成，所幸近日天氣回暖，目前已綻放約5成。（張毓翎攝）

今年冬天特別長又冷，受低溫影響下，2月中旬時，台南白河木棉花道僅花開約1成，所幸近日天氣回暖，目前已綻放約5成，白河木棉花季5日盛大開幕，市長黃偉哲親臨賞花。主辦單位提醒，由於花季假日期間，主要賞花區內道路禁止停車，為此新營客運黃幹線6-1號加開班次至木棉花道，建議民眾可多利用搭乘。

曾被選為「全球15條最美花海街道之一」的白河林初埤木棉花道，每年花季期間，白河區公所同時安排了一系列的精采活動。白河區公所表示，今年白河木棉花季從3月5日至20日，除了有農夫市集外，還有舉辦如攝影比賽、定點導覽、贈苗及美景打卡贈好禮等，木棉花目前花況已有5成，歡迎民眾前來欣賞、參加活動。

黃偉哲說，木棉花季已邁入第9個年頭，今年花季期間氣候適宜，不會滿地泥濘，加上花況良好，預期遊客會比往年多，今年賞花區有設置入口意象，不論主線或支線步道都非常漂亮；此外，活動也配合台南農產品行銷，讓鄰近區域青農及商家有機會向外地消費者推廣自家產品。

白河區長董麗華提醒，假日期間為維持賞花秩序，主要賞花區內的道路及水利地上禁止停車及設攤，歡迎賞花民眾多利用大眾運輸工具，花季假日期間，新營客運黃幹線6-1號「假日農村樂活公車」加開班次至木棉花道，相關資訊可至「大台南公車」網站查詢。防疫期間，請民眾落實實聯制規定，賞花時請務必全程戴口罩。