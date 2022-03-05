宜蘭1名婦人昨下午前往大福海灘散步，走累後疑似因為陽光溫暖，氣溫適宜，竟直接躺在躺臥在大福沙灘上小憩，未料卻一睡好個小時，民眾發現沙灘有婦人躺在上面一動也不動當場嚇傻，立刻向附近的海巡單位報案，海巡署宜蘭巡防區指揮部立刻派遣安檢所人員趕到現場，但發現該位婦女仍有呼吸，於是叫喚這名婦女，但她一醒來見到一群海巡人員圍著她反而嚇一跳，不好意思解釋，是因為天氣舒適，在海邊散步走累，直接就躺在沙灘「睡著了」。

昨（4）日18時許，海巡署第一(宜蘭)巡防區指揮部接獲民眾撥打118報案，發現1 名婦人躺臥於大福沙灘上，立即指揮北部分署第一岸巡隊大福安檢所、第一二岸巡中隊合興機動巡邏站前往協援，並通報宜蘭縣政府警察局礁溪分局壯圍分駐所及宜蘭消防局第一大隊消防分隊共同協處。

一名婦人倒臥宜蘭沙灘嚇壞民眾，海巡叫醒她，她驚呼「走累睡著了」。(海巡署提供)

大福安檢所人員抵達現場後，發現1名年約70歲婦人躺臥沙灘，其表示：因昨日下午天氣舒適，獨自前往海邊散步，走累了就躺臥沙灘，然後就不知不覺睡著了。經檢視該名婦人身體無礙，且亦無須送醫，海巡人員為避免其失溫，立即給予毛毯及簡易床組供其休息，由於該名婦人無法提供家屬聯繫方式，後續由壯圍分駐所協助聯繫家屬帶回。

第一巡防區指揮部呼籲：提醒民眾於岸際從事遊憩活動時，應謹慎小心注意自身安全及保暖，若在海上或岸際遭遇危難皆可撥打 「118」服務專線，海巡署將立即提供協助。