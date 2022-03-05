「城隍佑民，文昌護子」公益古禮抓周活動今登場，還有鄒族原住民寶寶身穿鄒族傳統服飾參加。（呂妍庭攝）

「城隍佑民，文昌護子」公益古禮抓周活動今登場，40位寶寶穿戴狀元帽、平安虎圍兜開心體驗抓周樂，40組家庭報名，除12組低收入戶家庭親子免費參與外，所有報名費都捐給嘉邑城隍廟作為社會公益基金，主辦人翁紫銘說，以孩子名義捐公益，就是希望孩子能平安、健康長大，為自己種下福田。

第4屆公益抓周由嘉義市政府指導、遊Love園親子館、嘉義抓週文創館主辦，嘉邑城隍廟、中華全齡教育協會協辦，福添福社會福利基金會贊助支持，周歲寶寶們頭戴狀元帽，腳穿小虎鞋體驗人生第一個成年禮，可愛模樣萌翻全場。

主辦單位透露，這兩、三年碰上疫情，籌辦活動前都會考慮再三，幸運的是，每年舉辦日都是疫情趨緩、管制措施鬆綁的時間點「很幸運」，加上眾多父母期待已久，一開放報名常常秒殺額滿。

今嘉義市長黃敏惠也到場，並送每個寶寶「虎虎生風」紅包，同時肯定翁紫銘的用心，努力發揚抓周產業，指在嘉義市力推文創產業同時，抓周文化在翁紫銘帶動下，變得更創新、有活力。黃敏惠還說，參加抓周活動的寶寶們，不只有家人守護，還有城隍爺等神明護佑，在這麼有愛環境下長大，未來一定會走出不一樣的路。

翁紫銘說，今年活動亮點是特別請麵包坊師父使用天然食材，製作紅色討喜的度晬平安龜來取代傳統紅龜粿，除向文昌帝君祝壽，也分送給參與抓周小朋友一家呻平安，尤其烏龜代表長壽，加上用孩子名字捐款做公益，期盼每位寶貝都能健康成長。