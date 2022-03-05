俄羅斯持續對烏克蘭發動攻擊，新加坡今天宣布制裁俄羅斯外貿銀行等4家俄國金融機構，同時針對可直接作為武器傷害烏克蘭人民以及可用於發動網攻等物品，實施出口管制。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）本週稍早表示，有鑒於俄羅斯對烏克蘭發動前所未見的嚴重攻擊，加上俄國日前否決聯合國安理會一項有關譴責俄國進攻烏克蘭的決議草案，「新加坡打算與其他許多理念相近國家採取一致行動」，對俄羅斯祭出制裁及管制措施。

星國外交部今天發布新聞稿說明細節指出，被列入制裁名單的俄羅斯銀行為俄羅斯外貿銀行、開發與對外經濟銀行、工業通訊銀行（PSB）、俄羅斯銀行（Bank Rossiya）。

制裁措施包括禁止新加坡金融機構與上述4間俄羅斯銀行有任何交易或建立商業關係，必須凍結這4家銀行的資產、資金；新加坡金融機構不得為任何受到新加坡對俄羅斯出口管制的貨品提供融資或金融服務。

其他措施還包括禁止新加坡金融機構與俄羅斯政府、俄羅斯央行或任何由俄國政府擁有、控制的單位有任何交易往來。新加坡政府及金融管理局也將停止投資這些實體新發行的證券。

另外，新加坡金融機構不得在烏東親俄分離主義分子掌控的頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（ Luhansk）地區，進行有關交通、電信、能源以及石油、天然氣、礦產資源探勘及生產的交易或提供金融服務。與俄羅斯相關的加密貨幣交易也被禁止。

除了金融制裁措施，新加坡同時將對可直接作為武器、傷害烏克蘭人民的物品，以及可用於發動網路攻擊的物品，實施出口管制。這包括禁止軍事物資清單上的所有物品，以及2021年戰略物資雙重用途物品清單中的電子、電腦及電信與資訊安全類物品，出口到俄羅斯。

新加坡外交部表示，這些制裁與出口管制措施目的是限制俄羅斯對烏克蘭進行戰爭及破壞其主權的能力。俄羅斯入侵烏克蘭不僅違反聯合國憲章，也明顯嚴重違反國際法。（編輯：林憬屏）1110305