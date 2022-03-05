中信金控大舉招募具機動性、外語能力與企圖心的人才，（5）日參與「VISION 2022臺大校園徵才博覽會」，首創多語系人才交流專區，安排具英文、泰文、印尼語能力的同仁提供諮詢，更邀請最年輕的策略主管、中國信託商業銀行策略長蔣振彰走入校園與學子近距離交流，互動踴躍。

蔣振彰策略長具豐富海外歷練經驗，同時也是臺大校友，與數位金融處儲備幹部（Management Associate, MA）黃晟恩經理，以及泰籍僑外人才對談，分享中國信託國際布局策略和職涯發展心路歷程，勉勵同學挑戰自己、學習新能力、探索新商機等三大面向享受職涯快樂，談話氛圍輕鬆，現場逾百位學生積極提問。

中國信託積極拓展海外版圖，首創多語系人才交流專區，提供英文、泰文、印尼文等語系諮詢，給予不同國籍、對國際職涯有熱情的學生建議，許多僑生湧入，排隊人潮絡繹不絕；亦有多位主管解說重點職缺內容，包含法金儲備客戶關係經理（Relationship Manager, RM）、新興企業RM、法金客戶關係助理（Assistant Relationship Manager, ARM）、個金風險規劃人員、微型企業徵信人員、理財專員、商品精算人員等職務，歡迎有志者踴躍加入。現場貼心備有印尼、馬來西亞、泰國、日本、菲律賓、美國的特色零食，象徵中國信託金控對海外市場的重視以及對國際化人才需求。

另外，業界口碑最佳的「中信金控MA計畫」亦為熱門諮詢項目，主打業界最快兩年兩次升遷機制，吸引許多具挑戰精神的學生詢問，今年共開設10個組別，其中隸屬子公司中國信託銀行轄下的科技MA結合數位金融、數據科技、資訊暨資安等業務範圍，輪調於科技全領域單位，兩年培訓期間能快速掌握金融創新與科技轉型趨勢，逐步提升管理視野並驅動創新的金融服務。此外，本次聯合招募之國際金融業務菁英，是業界唯一為期三年的國際金融業務人才儲備計畫，第一階段在臺灣累積業務專業能力、培養第二外語專長，第二階段則分發至海外據點，進行為期一年半的實戰歷練，三年完訓並通過考核，將快速提升為客戶經理。

為與海內外菁英分享更多MA計畫資訊，中信金控將舉辦3場MA線上說明會，「數位創新場」已於本月2日熱鬧登場，吸引超過300位對個人金融、數位科技、保險數位等業務內容感興趣的優秀人才報名與MA交流；緊接著登場為本月8日「國際財金場」、15日「金控管理場」，歡迎有興趣的求職者儘早報名，還能抽限量萬元好禮。