《金融股》國泰金號召新血 拓至東南亞攬才

暌違兩年的台灣大學校園徵才博覽會今日在台灣大學椰林大道登場，國泰金(2882)暨各子公司一口氣開缺6,500名，鎖定「儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企畫、業務菁英」五大職系。

今年的人才招募新增兩大亮點，一是「桃園軟體開發中心」將延攬桃園地區資訊科技人才加入，加上去年底甫於台中成立的「國泰資訊開發中心」(CDC)、台中軟體開發中心等，整體台北、桃園、台中將招募300位數位科技資訊人才，已和「台大、台科大、台北科大、清大、交大、東海、逢甲」等七所大學合作，有系統培育Fintech人才。

其次是培育國際人才，不僅在台設立「東南亞產學專班」，更積極招募東南亞當地人才且搭配已推行的海外儲備幹部計畫。以越南為例，藉由東南亞產學專班計畫，鎖定東南亞國籍（越南、柬埔寨、緬甸、寮國）學子，待來台完成二年專班學位(一年專班培訓、一年職場實習)，可回歸母國國泰據點任職，而專班計畫中更有數位金融科技相關課程，協助推動東南亞市場數位進展及創新業務發展，同時為未來「海外數據中心」培育在地人才。

國泰金旗下共有3支各具特色的儲備幹部計畫，今年國泰儲備幹部計畫(MA)預計招募57人，包括：1.金控GMA，以集團視角整合跨公司資源，規畫發展策略，開創新商機，起薪達每月7.5萬元，首年就挑戰百萬年薪；2.銀行CMA目標養成兩大實力：「國際視野」及「科技賦能」，透過海內外分支機構輪調，搭配金融專業及數位數據歷練養成，打造海內外布局及數位轉型人才；3.人壽CIM，計畫擁有全台金融市場中除央行外，最大買方的實務歷練，奠定紮實投資基礎。