陳以文（右）在《頭七》飾演嚴父，無法原諒未婚懷孕的女兒。（皮諾丘電影提供）

任家萱（Selina）日前大方認愛，她在新作鬼片《頭七》也為愛奉獻，除了挑戰各式恐怖撞鬼情節，另一項考驗是她必須從未婚懷孕的叛逆少女一直演到單親媽媽，這段年齡跨度不小的演出讓她更加拼命為角色做功課。

Selina在片中降齡20歲跪在飾演父親的陳以文面前，倔強不願透露腹中孩子的生父為何人，並堅持生下這個小生命，讓陳以文崩潰痛罵，也險些被陳以文用藤條打。其實Selina求學階段被打的經歷不少，回憶當初任爸是採取「軍事化教育」，她經常被罰跪，從屋裡跪到屋外，連公寓的樓梯間都有她跪著的身影，「他也會拿布尺打我，還曾經打斷過。因為我爸對我非常嚴格，下跪是家常便飯」！

任媽是用衣架，學校老師則用椅子的木板、藤條或熱融膠條打，讓Selina自嘲根本是被打大的，因此她對體罰和想反抗的情節一點都不陌生，「往事歷歷在目，彷彿在我腦中的資料庫裡。演出時，這些經歷和當時叛逆的心情，都是可以隨時拿出來用的很好的素材」，兒時痛苦記憶意外成為收穫。

平日充滿少女心的Selina又如何揣摩單親媽媽的心態呢？她依然先想起童年回憶，「我媽辛苦的工作下班之後，還要做飯給我們吃」，讓她更加同理單親媽媽的角色，「隻身一人在台北生活，又沒有接受家裡人的幫助，一定更艱辛」，另外，她也想起許多新聞報導中，社會上有些單親家庭正在經歷的辛苦遭遇，「我把自己的情緒轉化成那樣的心境，再去揣摩主角人物的狀況」，加上以不計形象的素顏扮醜外型上鏡，把滿臉倦容的職業婦女演得絲絲入扣。