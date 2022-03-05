國軍戰訓演練與時俱進。（資料照/示意圖/黃子明攝）

【政新鮮】恢復徵兵制是「病急亂投醫」 帥化民點5大問題：只是當砲灰

俄烏開戰之際，掀起民眾對於現行兵役制度的熱議，國防部長邱國正也對恢復徵兵制鬆口表示，任何議題都可討論，他不排斥，重點就是建軍備戰。對此，前立委、退役中將帥化民接受《中時新聞網》獨家專訪表示，恢復徵兵制不是病急亂投醫，並點出5大問題提醒當局，「人多素質不好那也是砲灰」。

帥化民談到，國民黨也好，民進黨也好，都在討好年輕人，才有募兵制，在軍事方面來講，募兵制沒有錯，因為現在戰爭越來越現代化，徵兵制很難趕上這個進度，原因為訓練的時間不長，加上戰爭已經慢慢進化到無人機、AI都出來，傳統戰爭已經快要被淘汰，戰爭型態在改變，長遠來看，台灣育能越來越少，經濟又不能停滯，年輕人又不願意當兵，所以當初前總統陳水扁把徵兵制縮短以後，這個部隊已經不成部隊，第一，服役時間那麼短，扣掉周休二日，只有200多天，你能訓練出什麼樣部隊？國軍裝備已經改成機械化，徵兵制以前最容易滿足重裝步兵師，現在沒有，全是裝甲部隊，我們老舊戰車還沒汰換完畢；第二，看時間來不來的及，兩岸緊張，軍演很頻繁，就算要做徵兵制要早點做，役期也不要只有一年。

帥化民說，徵兵制應該做廣泛討論，包括要不要徵、徵多少年、有沒有訓練能力、作戰裝備、擴充兵源的戰房，不是靠人多，人多素質不好也是砲灰，徵兵制不是那麼簡單，不是病急亂投醫。