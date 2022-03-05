大陸全國政協委員，農工黨中央委員花亞偉在今年的全國「兩會」擬提出關於完善支持生育政策的提案。他在提案中呼籲，全社會應以更加包容的態度對待未婚生育，滿足大齡單身女性的生育意願，對其生育的孩子在落戶、就學、就醫等方面一視同仁。他建議允許年滿30周歲以上的未婚女性生育一胎，且享受合法生育的產假、生育保險等權利。

根據民生週刊引述花亞偉建議，還可完善輔助生殖相關政策，包含允許超過30歲的健康女性不論婚否，均可自願取卵凍卵，並允許年滿30歲的未婚未育女性，進行人工授精、試管嬰兒等助孕手術。

此外，也建議鼓勵有條件的醫療機構建立標準的卵子庫，完善規範卵子和卵巢組織冷凍管理，對自願捐卵者可由醫療機構給予一定經濟補助，並將輔助生殖技術發生的相關醫療費用納入醫保支付範疇。

另外花亞偉也表示，建議適度設置墮胎門檻，減少引流產數量。例如除非母嬰健康可能受到威脅、受強姦等非法侵害導致懷孕、嬰兒有殘疾風險、孕婦年齡未滿20周歲等特殊情況外，一般不允許隨便墮胎。