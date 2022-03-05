苗栗縣議長鍾東錦（左起）、苗栗縣長徐耀昌及新竹林管處長夏榮生共同挖洞植樹。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳

苗栗縣政府為慶祝植樹節，5日上午與新竹林管處等單位，在頭屋文德宮旁木棧道舉辦植樹節活動，現場提供4000株樹苗免費索取，縣長徐耀昌特別感謝公館鄉八百長春生技公司捐贈縣府3999株牛樟苗，呼籲鄉親踴躍響應植樹，綠化環境，打造低碳家園，為環境永續發展盡一分心力。

5日舉辦的植樹節活動，縣長徐耀昌與新竹林管處處長夏榮生等首先表揚2021年社區林業計畫績優社區、綠化有功人士及團體，現場並準備田代氏石斑木、茶莓、杜鵑、萊特氏越橘、牛樟等共計4000株樹苗，提供鄉親免費索取。

今年的植樹月系列活動，新竹林管處以「森活的碳循」為主題，希望能讓民眾了解植樹護樹與造林減碳的重要性。徐耀昌表示，為了因應地球暖化，希望透過種樹增加森林碳匯，朝淨零碳排目標前進，並將苗栗縣打造成低碳永續家園，為地球減碳盡分心力。

徐耀昌感謝公館鄉八百長春生技公司董事長彭任宏捐贈縣府3999株牛樟苗木，其中，2000株苗木及林管處提供的2000株樹苗在今日提供民眾索取外，其餘1999株牛樟苗木開放鄉鎮公所申請種植，讓縣府結合企業、民眾共同推動苗栗縣綠化環境工作。

5日的植樹活動，徐耀昌並頒獎表揚縣內綠化有功的團體與個人，新竹林管處也頒獎給參與林務局社區林業計畫成果優異社區，其中，頭屋鄉明德社區致力於野蜂復育，復育有成後透過社區全民養蜂推動林下經濟，讓更多年青人返鄉提升社區經濟。

另一個通霄鎮休閒農業發展協會，則是透過古步道資源盤點、調查及植物、蝴蝶辨識，推動里山生態旅遊，帶動當地觀光產業，發揚環境永續發展。