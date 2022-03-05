宋江在活動中展現活潑、搞笑的一面。（Netflix提供）

宋江在見面會上大秀琴藝， 演奏《喜歡的話請響鈴》主題曲〈Blooming Story〉。（Netflix提供）

線上影音平台Netflix於4日晚上首次獨家舉辦韓星宋江全球粉絲線上見面會，事前共有63萬名粉絲投票、3000位粉絲提問，線上吸引上萬名粉絲不分時差同時收看，宋江在粉絲見面會上公開獨家私密生活照片，秀瑜珈展現柔軟好身段，甚至差點現場撕破衣服只因身材實在太好！

一開場宋江難掩興奮緊張心情，還拿麥克風放在自己胸前搞笑表示「有聽到我的心跳聲嗎」？表現出私底下愛搞笑的一面，見面會首先公開三組從未曝光的照片，其中一張正在做伸展動作的宋江備受關注，宋江也在現場展現高柔軟度的瑜珈動作，不過有趣的是當要再做更多動作時，宋江竟然爆笑說出：「不能再做了。」因為怕衣服會被撕破。

主持人忍不住追問：「是因為肌肉的關係衣服才破的嗎？」宋江害羞承認並表示幾天前才撕破衣服過，是在換絲絨上衣時不小心撐破的，幸好廠商佛心來著沒有要他埋單，但也讓原本就有「撕漫男」（撕破漫畫走出來的美男子）稱號的宋江又多了一個「撕衣男」的綽號！

在線上粉絲見面會中，宋江還分享了私底下的他其實是個「宅男」，喜歡一個人聽音樂、看書、看影片以及運動，被問到如何紓壓時，宋江透露雖然感到辛苦時身邊都會有人幫忙，但他更重視的是「與自己的對談」，透過寫日記的方式，紀錄感到辛苦的過程，覺得這様的方式反而相當紓壓。

宋江還表示最近開始想學做料理，因為覺得看起來很有趣，並自豪目前的拿手菜是煮泡麵、泡菜鍋、泡菜炒飯，還自認很好吃，有料理方面的才藝，之後還想挑戰羊肉料理。宋江也分享了自己最愛吃的食物是炸豬排，儘管有試著自己做但因為做不出酥脆口感而失敗，不過只要肚子餓的時候就想要吃炸豬排，如果一生只能選一種食物吃也甘願選炸豬排。