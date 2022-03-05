3月是小麥成熟季節，黃金麥浪隨風搖擺，讓整個大雅區呈現一片金色麥田景象。（市議員周永鴻提供）

疫情影響睽違兩年的大雅小麥文化節，5日於大雅區員林里寶興宮前廣場前舉行！今年以「虎嘯風生•瑞麥豐收」為主題，設置大花虎麥田裝置藝術等，遊客可在麥田間欣賞地景藝術、享用在地美食。市議員周永鴻說，黃澄澄的麥浪在藍天下隨風搖曳，景致令人心曠神怡。

大雅區農會指出，小麥是大雅重要農作物之一，種植面積約120公頃，產量約253公噸。農會從2004至2019年連續16年辦理小麥產業文化節活動，成功擦亮「大雅黃金麥浪」的招牌，每年吸引上萬人次參與；卻因疫情影響，前兩年停辦今年再度舉辦，歡迎民眾到小麥的故鄉賞麥浪、聞麥香。

農業局長蔡精強說，3月是小麥成熟季節，黃金麥浪隨風搖擺，讓整個大雅區呈現一片金色麥田景象。今年小麥產業文化節特搭配麥田裝置藝術，以象徵帶來福氣的大花虎作為吉祥物設計；現場並安排「黃金麥浪體驗拍照區」、「瑞麥豐收尋寶趣」等，呈現在地產業、人文與生活密不可分的意境。

周永鴻表示，藍天下的小麥田上藍下黃的配色，就像目前正在團結對抗俄羅斯入侵的烏克蘭國旗，大家假日到大雅賞麥田也支持努力守住家園和民主自由的烏克蘭，一同捐款協助並為烏克蘭祈禱，他和市議會民進黨團已捐出1日薪資，響應烏克蘭人道救援計畫。

周永鴻強調，小麥的花語是團結和讚美，烏克蘭人民在俄羅斯入侵時沒有畏懼，團結一致齊心為家園，為了民主自由的價值奮戰到底，勇氣和意志讓所有人肅然起敬，截至4日為止，賑災基金會捐款超過2億元，可見台灣人與自由民主的烏克蘭站在一起，對抗惡霸鄰國的心志堅定。