南台中家扶永久認養人王進昌，近30年來幫助很多家扶兒，其中1名認養童，現在已完成博士學位，5日這名自立青年淑青向王進昌獻花表達謝意，流下感恩的淚水，淑青表示，「王叔叔」讓她安心學習，「論文的感謝名單中寫著家扶中心與認養人。」

南台中家扶中心5日舉辦「助扶情緣、溫暖相印」活動，來自全台各地認養人家庭共94人，與受扶助兒童及他們的家人108人相見歡。

王進昌1993年開始擔任永久認養人，至今已近30年，固定每月提供認養費，也透過禮金、書信往返給予認養童鼓勵。

「謝謝王叔叔的幫忙！」淑青表示，她從國小到碩士畢業這段時間，是王進昌持續不間斷的認養，「印象中的王叔叔工作很忙碌，人很客氣」，因為她的母親在工地上班，每天很晚才到家，成長過程總是感到孤單，透過與認養人的通信感受到有人關心自己。

淑青在單親家庭長大，資源匱乏的成長環境讓她沒有足夠的自信，幸獲家扶認養扶助，認養人提供認養費幫助生活，寫信給認養人分享生活近況，支持精神層面，加上家扶提供獎助學金，可以安心讀書。

「博士班半工半讀完成，碩士之前的學業與生活，不只是認養補助對生活幫助，更多的是心靈寄託」淑青憶起辛苦求學路，表示認養扶助對她來說有很大的意義和價值，希望自己能多回饋社會，鼓勵家扶孩子要相信自己，做自己生命的主人。

前年淑青結婚時，特地拜託家扶社工聯繫王叔叔分享喜餅，讓王叔叔知道當年認養的孩子已經長大成家，當時只是透過電話轉達，如今有機會面對面，向王叔叔親口說出感謝。

王進昌對淑青以神祕嘉賓現身相當驚喜，看到過往幫助的小女孩成為新娘子，在學業和職場上都有很好成就相當欣慰，也給予最大的祝福。

王進昌鼓勵家扶孩子，「人生是要自己去創造的，任何不如意、不滿意都是你的經歷，幫助淬鍊更好的你。」

多年來王進昌扶助不間斷，目前扶助的兩名孩子是阿富與小怡，也把握這一次與認養人難得見面的機會，寫了感謝信送給王叔叔。

其中，阿富剛開始接受扶助時還不到7歲，現已是20出頭的青年，正攻讀碩士班，阿富感恩在心認養人的協助，讓他持續就學、提升自己的競爭力；小怡也感謝認養人長期關心，正就讀國立大學，努力朝自己夢想前進。

南台中家扶中心主任王金敦表示，每年中心約有4100名的認養人與家扶共同關心、照顧約1700名經濟弱勢兒少扶助童，有些孩子長大自立後仍仍念念不忘溫暖的扶助情緣，感謝每一位認養人的愛心澆灌，讓受助家庭擁有力量繼續走下去，也要感謝受助家庭無論家長或是孩子的堅持努力不放棄，才有可能帶來生命轉變的動力，形塑一個溫暖穩固的家。