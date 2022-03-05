疫情指揮中心今公布新增8例本土及72例境外移入個案。本土個案中有居住縣市為高雄及桃園各3例，新北及台南各1例，其中5例皆與高雄自助餐店相關，一家四口接連確診，其中爸媽曾在2月20到22日搭遊覽車遊宜蘭，同團成員也驗出2人確診。

今天高雄、新北及台南共新增5名個案，皆與高雄自助餐店員工（案20832）相關，該案目前累計6人確診。指揮中心發言人莊人祥指出，高雄3案皆為自助餐店員工也是家人，案20860和20861為父母，案20862是姐姐，全家人曾在228連假期間和案20832一同到花東旅遊，案20861於2月24日開始咳嗽，案20862在3月1日有咳嗽流鼻水症狀，三人Ct值在15到21之間。

一家四口中的父母曾在2月20日到22日搭乘遊覽車旅遊，驗出同團成員案20912、20913確診，分別為台南及新北個案，案20912為60多歲男性，2月28有咳嗽症狀，Ct值21，案20913是70多歲女性，Ct值23.4，其餘34名團員採檢皆為陰性。

莊人祥指出，目前該起群聚以媽媽（案20861）的發病日最早，2月24日即出現症狀，而該旅遊團目前共4人確診，且散布在3個縣市，因此推測4人在旅遊期間有共同暴露的感染源。該旅遊團是搭乘遊覽車從高雄出發，北上沿途載客，三天兩夜的行程，主要活動地點在宜蘭，目前研判遊覽車上有成員較早感染，因此將全數檢驗血清抗體，也針對宜蘭足跡處進行匡列採檢。

而桃園3名新增本土個案都是居隔期間陰轉陽，案20863是40多歲女性、觀音國小學生20568的母親，案20910及20911是就讀富林國小的姊弟。