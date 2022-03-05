台中市勞工局加強巡檢營造工地，要求業者應加強營造工地職業安全管理，並重視工安意外防制措施，切勿心存僥倖，方能保障職業安全。

勞工局長張大春表示，許多職災的發生都是由習以為常的習慣或疏忽所導致，如使用移動式起重機作業時，因吊具或鋼索強度不足或有損壞情形未更換、吊鉤防脫落裝置失效、作業範圍內無相關管制措施，或過捲揚預防裝置失效等，易造成物體飛落意外事故。

此外，因吊升超過額定荷重、旋轉不當、使用外伸撐座但地面不平整或濕滑鬆軟等原因，也可能造成吊車翻覆事故。

市府重視勞工安全，強調持續輔導業者改善，確實使勞工接受職業安全衛生教育訓練，要求業者平時應注意工地安全，做好標準作業程序，勞工朋友應做好自主管理，避免發生職業災害，讓勞工平安工作，確保勞動權益。

勞工局呼籲，事業單位應落實施工規畫，制定標準作業流程及檢驗停留點，作業前確認防護措施安全無虞，作業中派員巡視、檢查勞工是否確實正確使用安全防護，並於承攬商進場前危害告知，施工中加強巡查，消弭潛在危險因子，避免發生職業災害，達到零職災目標。