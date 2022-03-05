竊賊竊得近百件古董，警方全數追回。（警方提供）

竊賊竊得近百件古董，警方全數追回。（警方提供）

竊嫌依加重竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。（警方提供）

慣竊康姓、陳姓男子昨（4）日凌晨4時許在新北市汐止區瑞松街侵入住宅行竊，得手陶瓷器、青銅器、古董刀、玉璽等古董近百件，價值約400餘萬元。警方循線追查，當天下午5時許即逮捕2嫌並追回贓物。據了解，失主是位60多歲的貿易公司葉姓董娘，和先生並未居住該處，上午接到鄰居電話告知疑遭竊，前往確認後向警方報案。

據了解，43歲康男、57歲陳男共謀行竊，昨日清晨4時許分別駕駛租賃小貨車及休旅車，在汐止區瑞松街一帶沿途尋找透天厝住宅行竊，事後鎖定葉姓董娘民宅行竊，破壞門鎖侵入後竊得陶瓷器、青銅器、古董刀、玉璽等古董近百件，報案人初估損失約400多萬元。

葉姓董娘上午8時許接到鄰居電話，詢問為何選在半夜搬家？董娘驚覺可能遭竊，趕往查看後確認遭宵小光顧，遂向汐止警分局報案。

警方調閱監視器，鎖定竊嫌車輛車牌號碼，循線於下午2時許在蘆洲區先將康嫌緝捕到案，康嫌坦承犯案，並帶同警方前往台北市大同區重慶北路藏放贓物處取贓，同時將陳嫌查緝到案，竊贓全數追回，半日即宣告偵破。

偵訊後，全案依加重竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。