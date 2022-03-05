蘋果於近期發出春季發表邀請函，預計於3月9日凌晨兩點登場，此次發表會主題為「Peek Performance」，邀請函上以多彩的蘋果圖案示人，有網友就猜測，這會不會是在暗指這次的新品將會推出更多的顏色供民眾選擇，也有網友猜測這是對烏俄大戰的隱喻，期盼能夠早日結束戰爭，而本次發表會最令人引頸期盼的就是關於iPhone SE3的發布啦！下面一起帶你來了解此次發表會的重點吧！

蘋果本次邀請函以多彩蘋果示人 (圖/蘋果官方)

作為本次發表會的亮點之一iPhone SE3，本次尺寸一樣維持是4.7螢幕大小，搭載Home鍵所以Touch ID一樣會保留，並且內建與 iPhone 13 同級的 A15 晶片；影像呈現方面，外觀依舊會維持一顆主鏡頭，前鏡頭也為一顆，畫素升級到12MP，雖然相機硬體設備沒有太大的更新，不過預計會透過軟體來輔助增加夜間功能或是讓成像品質更佳。

據傳第三代的iPhone SE也將因應時代支援5G網速，同時也傳出一支售價為399美元，台幣約為1.1萬，也有望成為史上最便宜的5G iPhone，若價格為真，將有機會搶攻安卓陣營的中階機市場。

而此次發表會另一亮點為iPhone13 Pro推出新色的猜測，因在去年發布會時，蘋果無預警推出iPhone12「紫色款」，因此就有名美國的設計師也將此靈感放在iPhone13身上，設計出一款「iPhone13 Pro紫色款」，這也讓外媒及消費者都相當興奮，希望這次也會有相關的設計亮相，驚喜民眾。