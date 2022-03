大江生醫(8436)5日在台大就業博覽會428展位,廣招有志邁向國際舞台的應屆畢業生,以生技領域最優渥待遇,與最快速成長晉升管道,誠邀各系所菁英加入。

曾榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia)的大江生醫,平均年齡32歲,年前甫宣示將廣邀百位業務戰將強攻全球市場。大手筆建立擴張各國在地化銷售團隊,以就近服務品牌客戶,迅速拓展商機。

大江人資長李巧玲表示,自己也是8年級生年青工作者,很瞭解年輕人對於成長與晉升歷練的渴望。從組建台灣生技大聯盟起,大江拓展動作連連,整合保健美膚本業,與轉投資公司和康生(1783)醫材技術交流開發新產品,以及剛展開的寵物保健等成長引擎,皆須各種優秀人才。

李巧玲指出,後疫情時代在地化就近服務客戶儼然成為趨勢。大江將在全球各地的指標客戶所在地址,建立商務據點廣招英才,為品牌夥伴打造創新產品,迎接解封經濟復甦商機。

李巧玲表示,大江優渥的福利待遇業界知名,非主管從業人員平均薪資就超過百萬,希望延攬有志挑戰全球市場業務戰將、研發菁英與各職種新秀征戰世界。