大江生醫（8436）5日在台大就業博覽會428展位，廣招有志邁向國際舞台的應屆畢業生，以生技領域最優渥待遇，與最快速成長晉升管道，誠邀各系所菁英加入。

曾榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia）的大江生醫，平均年齡32歲，年前甫宣示將廣邀百位業務戰將強攻全球市場。大手筆建立擴張各國在地化銷售團隊，以就近服務品牌客戶，迅速拓展商機。

大江人資長李巧玲表示，自己也是8年級生年青工作者，很瞭解年輕人對於成長與晉升歷練的渴望。從組建台灣生技大聯盟起，大江拓展動作連連，整合保健美膚本業，與轉投資公司和康生（1783）醫材技術交流開發新產品，以及剛展開的寵物保健等成長引擎，皆須各種優秀人才。

李巧玲指出，後疫情時代在地化就近服務客戶儼然成為趨勢。大江將在全球各地的指標客戶所在地址，建立商務據點廣招英才，為品牌夥伴打造創新產品，迎接解封經濟復甦商機。

李巧玲表示，大江優渥的福利待遇業界知名，非主管從業人員平均薪資就超過百萬，希望延攬有志挑戰全球市場業務戰將、研發菁英與各職種新秀征戰世界。