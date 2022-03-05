國內疫情仍有6條不明感染源待釐清，儘管南投有出現確診者足跡，但仍維持零確診紀錄，縣府表示，儘管零確診但面對疫情仍嚴正以待，持續呼籲民眾施打第三劑疫苗，目前縣內12歲以上第三劑疫苗接種率已破30％，連百歲人瑞奶奶都專程來打，顯見南投縣民防疫意識高，才能一起守住南投。

南投號稱觀光首都，每年吸引千萬遊客造訪，接連幾波連假南投都幸運未淪陷，持續維持本土零確診，南投縣政府衛生局除了加強防疫宣導，要求各大旅遊景點配合相關防疫措施，也加碼禮券與高額抽獎品，來鼓勵民眾施打第三劑疫苗，增加群體免疫力。

其中到中寮衛生所支援疫苗施打的醫師梁力仁，５日在衛生所替一位長者接種，期間與長輩寒暄後，發現長輩已經高齡百歲，開心的拉著奶奶的手一起合照，奶奶的子孫表示，他們住在永芳村，因為縣府鼓勵接種疫苗有贈送百元禮券，因此奶奶說要來打疫苗，不僅顧健康還有禮券領。

衛生局指出，疫苗是目前對抗疫情最佳的良藥，為了增加疫苗施打率，從2月26至3月15日推出接種疫苗現場拿禮券的活動，3月4日開始至3月15也有施打疫苗後，至縣政府官方臉書留言，也可以參加Apple Watch的抽獎，進而提升整體疫苗施打率，連百歲的人瑞奶奶都現身搶打。