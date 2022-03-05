蓬佩奧登機前向媒體揮手致意。（范揚光攝）

結束訪台行程，美國前國務卿蓬佩奧伉儷5日搭機離台，外傳此行他的酬金高達15萬美元，外交部並未評論。

蓬佩奧2日抵台後，除了晉見蔡英文總統並獲頒「特種大綬景星勳章」、與台灣工商學界人士閉門會談，還發表演說呼籲美國政府承認中華民國台灣是主權國家。至於外接關心若台海戰爭爆發美國是否會出兵介入，蓬佩奧只低調回答「這是需要仔細考量的問題」。

蓬佩奧離台前夕，網路上流傳疑似駐美代表處與美國政治公關公司「Premiere Speakers Bureau」簽署的合約，內容載明以15萬美元的酬金邀請蓬佩奧訪台，對此外交部表示，蓬佩奧應邀來台是由我方遠景基金會與演講公司簽約，報酬部分不便代為公開。

蓬佩奧伉儷下午2時左右在外交部北美司長徐佑典陪同下抵達桃機國賓門，兩人一一與送機官員道別，他登機前並未發表任何談話，僅向媒體揮手致意後，隨即登上新加坡航空SQ-877班機前往新加坡。