星座運勢網站「星座巫師」分析，天蠍座、射手座、巨蟹座的女人非常搶手，她們很有魅力，總能吸引一大票追求者，但是她們非常難追，唯有付出真心、擁有真本事，才能讓她們點頭答應交往。

▍1.天蠍座

天蠍女兼具美貌和智慧，她們習慣與人保持距離，充滿神祕感，給追求者冰山美人的印象，很容易激起男人的征服慾。許多男人一開始是被她們的外表吸引，經過一陣子的相處，將會深深著迷於她們的人格特質。天蠍女能夠堅持自己的原則，不會隨波逐流，自始至終都清楚知道自己的目標，從不依賴別人，靠著實力一步一步實現夢想，唯有同樣強大的男性才能征服她們的心。

▍2.射手座

射手女很樂觀，遇到挫折也不會被打敗，保持正向的態度來解決問題，她們待人真誠，交朋友不分男女，和任何人都能迅速混熟，在人群中顯得非常耀眼。射手女的生活很豐富，對生命充滿熱情，面對許多事情都充滿好奇心，無論什麼話題都能聊上幾句，因此總能迅速吸引到男性的目光，在感情市場中非常搶手，只有魅力超群、懂得拿捏相處分寸的男性才能追得到她們。

▍3.巨蟹座

巨蟹女待人體貼，她們非常細心，總能照顧到每個人的感受，或許她們外表沒那麼亮眼，卻因為相處起來太舒服，好像冬日的暖陽一般，讓男人欲罷不能，越相處越戒不掉她們的好。巨蟹女非常有吸引力，但卻不是幾句甜言蜜語就能追到手，她們很容易沒安全感，而且認定談戀愛的目的就是結婚，所以總要經過長時間的觀察，仔細考核，認定這個人是個可靠、有能力、有上進心、專情的男人，才會點頭答應交往。