「只要肯努力、沒有什麼不可能？」台中市政府教育局長楊振昇5日指出，中市29個行政區設置樂齡學習中心，除運動保健、人際關係等課程，讓長者秒殺外，長者開心上課、交朋友，也賺到健康，讓生活有色彩；82歲的張姓阿嬤說，年輕時沒有機會學英文，她現在可以跟老伴說「I LOVE YOU！」

教育局指出，根據內政部統計，中市高齡化比例約14.45％，每100人中有15位65歲以上；教育局配合盧市長活躍老化政策，每年增加樂齡學習中心的預算，也設計多元化的課程，讓長者樂在學習。在29個行政區設置樂齡學習中心，除開設運動保健、人際關係等課程外，還開設英語課程，阿公阿嬤用英語說說唱唱很開心。

楊振昇說，去年開始在6所樂齡學習中心推出英語課程，包括英文歌唱、英文會話、英文話劇演出，以及英文故事閱讀及討論等，普受長者喜愛。教育局推動國際教育不遺餘力，台中市外籍教師數連2年全國居冠，讓小學生在學校學英語，阿公阿嬤到樂齡學習中心學英語，回家之後祖孫用英語「嘛ㄟ通」。

目前「樂齡示範中心」開設「會話-英文小角落」，該中心主任王婉如說，藉著簡單的日常英語對話、常用句子，讓長者在課程中享受學習的樂趣；外埔區樂齡學習中心則開設「趣味英語ABC」，劉慧明老師說，阿公阿嬤學習生活英語單字與基本問句問答，在課堂中實際會話演練，說說唱唱超開心。