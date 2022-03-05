詐騙集團詐騙手法無孔不入，桃園市78歲彭姓婦人早上在家接獲假冒孫女來電稱最近購買房屋需要15萬元，要求婦人資助，彭婦不疑有他下午急急忙忙到附近郵局匯款，由於婦人要求匯入手機上金融帳號引起行員關心詢問確認疑似詐騙，通報轄區大林派出所員警到場處理，赫然發現詐騙，感謝行員、員警讓他保住15萬。

昨日下午13時龜山分局大林派出所接獲民安郵局報案，稱一名婦人欲匯款新臺幣十五萬元至手機內指定帳號，因擔心其遭詐騙，故報警請求警方到場協助，所長鄒安晴、警員杜錦屏接報趕到現場，彭姓婦人表示早上接獲假冒孫女電話，稱因要買房子急需用錢，故向借用15萬元，雙方還加LINE 將帳戶號碼傳給她，警方了解過程之後，直接告訴彭婦這是詐騙集團手法，彭婦仍堅稱是孫女需要錢，要警方不要管，員警一邊勸說一邊撥打電話撥打給予其孫女求證，確認無借款情事，讓彭姓老婦接聽後此時才恍然大悟，發現自己已經遭騙。