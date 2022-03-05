現代人重視養生，直覺認為「全麥麵包」比較健康，但是營養師高敏敏指出，不少市售的全麥麵包其實不是真正的全麥， 而是用白麵粉再回添麩皮製作，如此一來恐將更多的油、鹽、糖等添加物吃下肚。她也分享2招破解關鍵，除了買有成分標示的之外，全麥口感較粗、不細緻，挑選時千萬要睜大眼睛看仔細。

高敏敏在臉書粉專PO文指出，真正符合全麥比例的全麥麵包，口感較粗、不細緻軟綿，然而不少市售的全麥麵包並非使用全麥（全粒粉）原料製作，雖然麵包擁有看似健康的褐色外表，但是少了最珍貴的胚芽，多了焦糖色素、糖漿、添加物等。

衛福部曾兩度修正「全穀產品宣稱及標示原則」，全穀成分須佔整個麵包配方總重量51％以上，才能稱為「全麥」。真正的全麥原料分為2種，用這2個原料製作的全麥麵包才是貨真價實的全麥麵包：

▍1、全粒粉

用真正小麥原粒磨成的，台灣較少見、價格高、保存期短。

▍2、全麥粉

把胚乳＋麩皮＋胚芽仿照天然比例混合還原，是目前較常見的原料。

至於要如何分辨全麥麵包的真假？高敏敏指出，挑選全麥麵包時，首先要留意「是否有成分標示」，因為全麥麵包的原料要有全麥粉，若是小麥麩皮、麥粉或麵粉居多，可合理懷疑全麥比例不高。其次是「全麥口感較粗、不細緻」，不可能同時兼顧軟嫩好吃的口感。

高敏敏表示，麵包含大量碳水化合物，除了可能導致變胖，也會更沒精神，因此要量力而為的吃，不要將麵包當正餐，每天都吃上一、兩顆。此外，也不一定要執著全麥麵包，糙米飯、燕麥飯、十穀米都是健康穀物。