國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄5日新增3例本土確診個案，均是4日染疫自助餐員工的家人，高市府防疫團隊溯源疫調發現，自助餐員工的父母曾於2月20日至24日到北部旅遊，同團旅客也有新北及台南確診個案，研判是在旅遊時遭受感染，再將病毒帶回家中傳染2位女兒，但目前感染源仍在調查當中。

高市府衛生局說明，自助餐員工確診後，經擴大匡列疫調發現，自助餐員工一家4口都確診，並且查出自助餐員工的父母曾於2月20日至24日從屏東東港搭乘遊覽車到北部旅遊，進而發現同車的新北及台南遊客也染疫，由於遊覽車上附設卡拉OK，遊客曾脫口罩唱歌、飲食，因此存在染疫風險。

高市府衛生局進一步說明，高雄確診的自助餐員工父母旅遊時，坐在遊覽車右前方，而新北、台南個案則坐在遊覽車左後方，4位確診個案的Ct值相近，研判屬於同波段感染，所以可能還有另名感染者先行染疫再傳染，導至旅遊團4人確診，但目前感染源仍在釐清當中。