各種詐騙橫行讓民眾痛失老本，多年來都是不少人心中的痛。台北市警察局為了讓民眾加深反詐手法，特定邀請東奧羽球金牌「麟洋配」穿上警察制服，拿起球拍，展現它們刁鑽球路，也希望民眾能在防阻詐騙上，像他們一樣刁鑽行事，防止自己的荷包被詐騙集團掏空，「麟洋配」穿上警服的帥勁，讓不少「麟洋夫人」引起騷動，大大增強宣傳效果。

最強羽球男雙組合「麟洋配」，穿上警察制服，再次重現經典瞬間，告訴大家如何「預防詐騙」。（台北市警察局提供）

日前臺北市政府警察局統計111年2月份高發詐欺案件，案件數增加最多的詐騙手法，第一名為假投資詐騙、其次為解除分期付款及假網路拍賣詐騙，這三項詐騙主要被害年齡在20至29歲，顯示被害人以年輕人比例為多。

最強羽球男雙組合「麟洋配」，穿上警察制服，再次重現經典瞬間，告訴大家如何「預防詐騙」。（台北市警察局提供）

為深植全民反詐意識，臺北市政府警察局特別與奧運羽球男雙金牌「麟洋配」協力合作，讓王齊麟、李洋，在羽球場換上警察制服，藉由選手陽光正面的形象，結合他們在奧運賽事上的熱血畫面，以及得獎背後的經典名言金句，拍攝一系列宣導照，在照片中揭示各種預防詐騙秘訣，逐一破解各類常見的詐騙手法。

最強羽球男雙組合「麟洋配」，穿上警察制服，再次重現經典瞬間，告訴大家如何「預防詐騙」。（台北市警察局提供）

當時「麟洋配」在獲勝當下於場上慶祝方式，兩人姿勢剛好相反，網友都說像拜拜擲茭的「聖筊」，這面金牌得來不易，唯有過程中不懈的努力，就如同投資沒有穩賺不賠、不可能輕易獲利得勝。

最強羽球男雙組合「麟洋配」，穿上警察制服，再次重現經典瞬間，告訴大家如何「預防詐騙」。（台北市警察局提供）

當然有時候在球場上的判斷也很重要，終場Taiwan In的金牌決勝點，就是關鍵的界內球得分，因此王齊麟也要藉此告訴大家，在網路購物，務必慎選網購電商平臺，不要在社群的一頁式廣告消費，不受低價、搶購、限量等廣告用語吸引，也不要聽信電話客服操作網路ATM，當下的判斷很重要！

「麟洋配」也說，他們在賽場上就像「情侶」一樣，互相扶持、溝通，補位都很有默契，這是真實的互動接觸，而不是像在網路上跟你噓寒問暖套交情，找到藉口要借錢，連真人都還沒見到，就被騙走一堆錢。

臺北市政府警察局呼籲，不論任何人，只要在電話或網路中跟你提及金錢一事，就務必提高警覺，如有發現疑似詐騙訊息，可撥打165反詐騙專線進行查證或前往鄰近派出所諮詢，多一分謹慎，自身的財產也多一分保障，就像金牌組合「麟洋配」，在賽場上不論如何刁鑽的球路，都會攔截下來。