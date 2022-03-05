腎結石的主要成因是人體水分攝取不足，不過結石最常見成分為草酸鈣，因此不少人誤以為，補鈣過多容易造成結石，但事實並非如此。台灣一名婦人因患腎結石動手術，但從此不敢吃鈣片或含鈣食物，豈料她之後仍發生結石問題，甚至還出現骨質疏鬆症狀，醫師對此表示，容易患腎結石者應多喝水，並分享飲食上正確吃法。

科博特診所院長劉博仁在臉書粉專提到，一名55歲婦人因患腎結石，之後進行碎石手術，日後她在飲食上就特別小心，由於她認為是補鈣過多導致，從此不敢攝取鈣片或含高鈣的食物，豈料她腎結石復發，讓她非常苦惱，不僅如此，由於長期未補充鈣質，因此骨質流失速度快，3年後甚至被診斷骨質疏鬆。

劉博仁院長對此表示，體質容易發生腎結石的患者不應完全不攝取鈣質，建議鈣片每日補充量不要超過1000毫克，因為骨頭仍需鈣質維持骨骼強度，最重要的是飲食均衡，而且要多喝水，每日水量需達到2500至3000CC，反倒是食鹽的攝取要降低，另外，也不要憋尿、多吃蔬菜，加工食品也盡量少吃。

而補充維生素C是否會增腎結石風險？劉博仁院長提到，結石體質者只要不攝取超過500毫克就好，一般水果所攝取的維生素C不至於太高，一顆芭樂約50到60毫克的維生素C，一般維生素C片的劑量約500毫克，因此患者不必過度擔心，到目前為止，在國外研究及他個人經驗來看，維生素C並不會增加腎結石的機會。