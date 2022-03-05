大聯盟勞資談判僵持不下，這讓形象已經很差的總裁曼佛雷德（Rob Manfred）成為更多輿論攻擊的目標。美國密西根州的大學夏季聯盟棒球隊，所屬諾斯伍德聯盟的卡拉馬祖咆哮者隊本周發布聲明，宣布將大聯盟總裁曼佛雷德「終身禁賽，即刻生效！」

「咆哮者悍衛他們的信仰，堅信棒球比賽的關鍵是樂趣，曼佛雷德顯現自己站在完全相反的立場。這次大聯盟封館，曼佛雷德與球團老闆只想著賺錢，忽略球員和球迷，他們為了財務收入而正在摧毀棒球。」

該隊的聲明提到，在同個夏季聯盟裡的北達科他州俾斯麥百靈鳥隊，先前已宣布將曼佛雷德「禁賽至封館結束為止」，但是咆哮者隊認為這樣的懲罰過於輕微，曼佛雷德摧毀棒球樂趣的罪行是很重的，必須終身禁賽以示懲戒。「咆哮者期待所有人在6月1日球季開幕大駕光臨，除了曼佛雷德之外。」曼佛雷德餘生都無法進入咆哮者的比賽球場了，與其說這是處罰，不如說是他們在幫球迷抗議。

這次封館與過去不同，是由聯盟和資方主動發動的封館，而非球員罷工，一些球員和媒體發文批評過資方的貪婪。大聯盟球隊平日會派球探去觀察夏季聯盟，這也是業餘球員表現自己的機會，現役的知名投手薛爾瑟（Max Scherzer）、賽爾（Chris Sale）都打過諾斯伍德聯盟。