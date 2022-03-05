雲林縣水林鄉公所舉辦「水林番薯文化節」，邀民眾焢窯兼賞花田。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉公所5日舉辦番薯文化節「花田薯地，水林焢窯趣」活動，上千名民眾在金水164線滯洪池體驗焢窯樂趣，周邊還有波斯菊花田。水林是開台第1庄，記錄顏思齊開台歷史，番薯品質優異聞名全台，鄉公所希望藉由此次活動行銷水林番薯，同時發展休閒旅遊產業。

水林鄉番薯田達上千公頃，產量占全台五分之一以上，其土壤略帶鹹性且為半砂土，非常適合番薯生長。種植品種以「台農57」為主，其口感綿密香甜，烤過後呈金黃色，散發出天然的焦糖香，近年來流行地瓜排毒餐、冰烤番薯，大多採用「台農57」。

番薯文化節5日由水林鄉長許山埜等人共同主持，現場有免費番薯美食品嘗區、歌唱表演區、農產品展售區、花海區，以及備有666個焢窯堆的焢窯區，民眾在工作人員的引導下自己動手焢窯，有的第1次嘗試手忙腳亂，有人則是經驗豐富，一下子就在窯內成功升火。

1名50餘歲的水林鄉民說，小時候曾在田裡焢窯，先要準備拳頭大的土塊，堆成1座塔型的中空土窯，再點燃木材、雜草放入窯中把土塊烤紅，最後將番薯、玉米、雞肉等食材擺進窯內，敲碎土窯夯實，等一段時間食材被悶熟就可以享用美食了。

番薯農指出，老一輩民眾都記得小時候家裡吃不起白米飯，只能吃番薯填飽肚子，現在年輕人則把番薯當成健康食品，目前醫學已證實，番薯具有極佳的排毒功效，且纖維豐富可幫助消化，希望藉由此次活動鼓勵大家多吃番薯，行銷水林優質番薯。