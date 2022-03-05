「2022年台中市全國木球聯賽」5日於南屯木球場舉辦。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「2022年台中市全國木球聯賽」5日於南屯木球場舉辦，現場吸引約250名木球好手到場參與盛會。市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場，勉勵各位優秀木球運動選手展現平時訓練成果，奪得佳績，也期許台中好手接續在2022年全民運動會為台中爭取榮譽。

運動局感謝台中市體育總會木球委員會與運動局合作辦理「2022年台中市全國木球聯賽」，賽事共分成社會組、大專組、高中組、國中組、國小組、長青組、長老組及親子組等，社會組更是台中市備戰2022年全民運動會以賽選拔和以賽代訓的機制之一。除了透過聯賽促進台中市木球運動、全民運動風氣外，也促進木球好手進行交流。

李昱叡指出，台中市每年舉辦全國木球聯賽及市長盃木球錦標賽，讓台中市的木球運動能持續發展，更帶動各年齡層的體育運動；而為備戰全民運動會，台中市體育總會木球委員會與運動局合作培訓選手及辦理選拔賽後將集訓，未來也持續推展全民運動，讓台中成為運動樂活城市。

運動局表示，市長盧秀燕上任以來，持續推動木球運動向下扎根，運動局連年支持台中市體育總會木球委員會辦理全國木球聯賽及市長盃木球錦標賽等，為台中木球運動發展扎根，接下來將辦理木球丙級裁判研習、全國明輝盃木球錦標賽、城市盃全國木球錦標賽等，帶動城市木球運動風氣。