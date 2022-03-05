已成為苗栗縣文學界內最重要的夢花文學獎，今年邁入第25屆，即日起至4月30日止開始徵選受理收件，本屆夢花文學獎項包括新詩、散文、短篇小說、報導文學、母語文學、小夢花兒童詩及青春夢花─散文等7類組，縣長徐耀昌歡迎全國對文學有興趣的民眾踴躍參與投稿。

另外，「苗栗縣文學集」徵選項目包括資深作家文集、兒童文學創作集、母語文學創作集、文學家作品集、苗栗主題文學寫作計畫等5類。

「苗栗縣夢花文學獎」獎勵方式，新詩、散文、短篇小說、報導文學及母語文學等各遴選首獎乙名、優選和佳作各若干名。首獎獎金新台幣5萬元、優選各3萬元，佳作各1萬元；小夢花兒童詩優選50名，每名獎金新台幣2000元；青春夢花優選20名，每名獎金新台幣5000元及各頒發獎狀各乙禎。前述獎項相關評選名額，評審委員得於未超過獎金總額之情況下，因應作品水準，調整各類名額，後續辦理公開頒獎、新書發表及贈送得獎專輯5本等。

「苗栗縣文學集」獎勵方式，資深作家文集、兒童文學創作集、母語文學創作集，凡經入選作品，發予獎金2萬元整；文學家作品集，凡經入選作品，發予獎金1萬元整。

苗栗主題文學寫作計畫，分兩階段贈送獎金。第一階段：遴選1名，獎金2萬元整；第二階段：獲選者依限完成寫作計畫，審核通過贈送獎金8萬元。徐耀昌表示，為匯集並出版本縣地方文學創作，鼓勵國小、國中及高中職學生參與文學活動，以深化苗栗母語傳承與文學資產內涵，提高社會大眾對文學創作興趣，縣府不遺餘力。歡迎在籍或對苗栗人文風土民情地景，素有情懷的各方高手共襄盛舉，一起來投稿送件。