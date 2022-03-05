由旺旺中時媒體集團大學博覽會執委會主辦的「大學暨技職校院多元入學博覽會」，在台中世貿展覽館熱鬧登場。（陳淑芬攝）

令狐榮達副市長親臨大學博覽會台中場開幕

「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」5日起一連兩天在北、中、南同步舉行，台中場在台中世貿展覽館登場，海內外共68所學校及留學顧問機構參展，設「落點分析區」及名人演講區，並因應疫情首次開闢線上展至3月25日，現場除介紹科系特色及互動活動，並排安排舞蹈、歌唱演出，現場熱鬧滾滾，湧入大批學生及家長參觀。

由旺旺中時媒體集團大學博覽會執委會主辦的「大學暨技職校院多元入學博覽會」，5日上午在台中世貿展覽館二館熱鬧開幕登場，活動為期2天，並分實體展及線上展出，共有大學、技職院校及軍事校院等海內外68所學校及留學顧問機構參展，台中市副市長令狐榮達及各校系代表與會。

由旺旺中時媒體集團大學博覽會執委會主辦的「大學暨技職校院多元入學博覽會」，在台中世貿展覽館熱鬧登場。（陳淑芬攝）

中國時報副總編輯蔡水星致詞表示，旺旺中時媒體集團舉辦大學博覽會已有28年歷史，今年是新課綱的首屆學測考，加上受少子化影響，考生減少約1萬2000名，導致學生及家長對學測落點分析很焦慮，今年活動有線上及實體展，讓學生、家長面對面了解各校系特色，並推名人專區及落點分析服務，希望考生都能選到最適合校系。

由旺旺中時媒體集團大學博覽會執委會主辦的「大學暨技職校院多元入學博覽會」，在台中世貿展覽館熱鬧登場。（陳淑芬攝）

副市長令狐榮達則以「適性良才，贏得未來；立足台中，胸懷全球」勉勵學生。他說，台中市府每季與中部地區20多所大學院校定期座談，感謝中時集團在北、中、南同步舉辦大學博覽會，讓學生及家長不用南北奔波，就能了解各校系特色及環境。

亞洲大學副校長陳大正表示，亞大在世界及全台排名優秀，並與國際化接軌外，校方提高很豐富及高額獎學金，包括大學的360萬元、碩博士120萬元，總共最高480萬元。此外，學校並結合AI、AR及VR建構元宇宙教學中心，讓學習達到倍增效果。

由旺旺中時媒體集團大學博覽會執委會主辦的「大學暨技職校院多元入學博覽會」，在台中世貿展覽館熱鬧登場。（陳淑芬攝）

國防大學理工學院院長崔怡楓則大力推薦軍事院校，除有專業課程外，還有很好的職場發展。他說，報考軍事院校與其他學校並不衝突，但除學測成績外，還需體檢合格才能報名，呼籲學生在3月10日前先完成體檢，留給自己一個機會。

大葉大學副校長施英隆則指出，大葉大學是全國第一所「師徒制」的大學，培養學生的實作及就業競爭力，參加光電等學程計畫學生，經實習後就業，年薪可望上看百萬。