大陸昆蟲學專家、全國政協委員、中國林業科學研究院首席專家楊忠岐在今年「兩會」上提案建議，把食用昆蟲加入國人食品目錄清單。他介紹，昆蟲作為人類食物在中國已有數千年歷史，根據《周禮》記載，先秦時期就將蟻卵製成醬作為美食食用，現今蝗蟲、蟬、蠶蛹等也是不少大陸民眾喜愛的佳餚。

據中新網引述楊忠岐說，從世界範圍看，南亞、非洲和拉丁美洲的許多地區都有食蟲習慣。聯合國糧農組織於2013年5月13日就提出倡議，鼓勵人們食用昆蟲。他說昆蟲蛋白質含量高，脂肪含量低，飼養增值效率高，飼養過程無需增溫和降溫，可減少能耗並幫助應對全球變暖、環境污染造成的糧食問題。

此外，昆蟲疾病沒有一種會傳染到人體和家畜。歐盟在2021年通過立法，將昆蟲列入人類食物名錄清單。楊忠岐表示，食用昆蟲產業化還需國人克服心理障礙，之前輿論宣傳和教育方面極少論及昆蟲的有益價值和對生態系統的貢獻，忽略了其巨大的經濟價值。