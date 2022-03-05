俄羅斯入侵烏克蘭引發核污染的巨大風險與危機，核能與放射性廢棄物本就具有危險性，因武裝衝突讓危險更為增加，扎波羅熱核電廠因砲擊發生火災，全國廢核行動平台認為，距離核災只有一步之遙，成為全球的頭條關注新聞，核電廠若因為遭受攻擊而發生核子事故，在戰爭中將更可能無法控制損害，災情可能遠超過車諾比與福島核災，不只有烏克蘭國土，相鄰的歐洲各國與俄羅斯土地都將受到污染。

全國廢核行動平台表示，烏克蘭的核能用電量占比為51％，是世界第三高，這是歷史上首次在如此依賴核電使用的國境內發生戰爭，而且核電廠與核災污染區竟成為軍事攻擊目標，無論是意外或是蓄意攻擊，核電廠與核燃料冷卻池的設計都無法應付戰爭狀態，更不該承受飛彈轟炸和砲火衝擊，將可能引發各種不可控的意外與毀滅性災難，例如震波破壞、火災、機械故障、冷卻水流失、外部電源喪失、員工疏散或傷亡導致工作失誤等危險因素，都增加核災爆發的可能性。

全國廢核行動平台指出，俄羅斯總統普丁宣佈將莫斯科的核武部署進入高度戒備狀態，以回應國際間的各種制裁以及對烏克蘭的援助，在戰爭高度緊張的時期，提出核武威脅的任何一方，都屬於非常危險與不負責任的舉動，都將成為威脅世界安全的禍首，呼籲俄羅斯以及其他擁有核武的國家應自制並避免使用大規模的殺傷性核武器，以免造成嚴重的人道災難。

全國廢核行動平台呼籲，俄羅斯應停止入侵烏克蘭的軍事行動，且應立即停止攻擊核電廠及相關核廢料儲存設施，並避免一切在核電廠周圍的武裝衝突；譴責俄羅斯在入侵烏克蘭戰爭中引發核污染的巨大風險與危機；呼籲俄羅斯以及擁有核武的國家應自制並停止核武威脅。