日本人氣動畫電影《劇場版 咒術迴戰 0》全台票房6天破億，成為繼《鬼滅之刃：無限列車篇》後台灣影史第二快破億的日本電影，目前總票房已突破1億2千萬，片商5日祭出「限定快閃周邊店」回饋粉絲，是全台唯一限定店，第1天於西門町開業不到1小時，湧入超過800位粉絲排隊朝聖，截至中午約有近千人到場。
現場影迷搶購周邊不手軟，中午就有部分商品已完售，其中最夯的商品是片中主角「乙骨憂太」的學生證，該商品原本是2000元滿額贈禮，卻被影迷們當作是必收逸品，據知轉手價就炒到3000元，除了粉絲，同時吸引不少「職業代排」的排隊人潮。
官方臉書今在中午已貼出公告，表示需暫時停止排隊來消化人潮，人群已影響周邊商家，直至下午再開放一波，「感謝各位粉絲的熱情支持，快閃店預計於3點開放排隊，排隊超過快閃店後方排隊區域即停止排隊並待人潮消化後再次開放，造成所有顧客的不便敬請見諒」。
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