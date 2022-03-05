台中市運動局長李昱叡（右）與台中市身心障礙體育總會理事長林孟令（左）共同頒發感謝狀給台中市身心障礙體育總會輔導理事長陳清龍。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市身心障礙體育總會5日舉辦身障體育有功表揚典禮暨第7屆第2次會員大會，由理事長林孟令主持，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場支持，感謝總會近年來持續推動多場身障者參與的運動賽事與活動，並感謝贊助單位對於身障運動支持和推廣，各界共同努力讓台中身障運動風氣蓬勃發展。

李昱叡指出，為促進身障者運動參與，台中市連年辦理全市身心障礙國民運動大會，也推廣新興活動如地板冰壺等。

台中代表隊在2020年全國身心障礙國民運動會也成功締造92金、67銀、32銅優異成績，多名選手寫下大會與全國紀錄，成績歷年最佳。

今年台中首度承辦2022年全國身心障礙國民運動會，期許來自全國的身障好手在競技場上充分發揮，勇奪佳績。

2022年全國身心障礙運動會將在4月9日至12日登場，市府除積極籌備外，也與台中市身心障礙體育總會對於賽事整體規畫包括交通、防疫等重點共同討論，盡力完善賽事規劃與周邊服務，提供身障選手優質與友善參賽環境，展現運動實力實現自我。

2022年全國身心障礙運動會賽會預計近5000人次隊職員、選手和教練齊聚展開賽事交流，地點跨足台中山、海、屯各行政區，舉辦11項競賽種類與5項特奧運動項目。