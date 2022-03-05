旺旺中時媒體集團長期關心青年學子與教育，3/5-3/6日將於台北、台中、高雄三地及線上展(3/4日-3/25日)同步舉行「2022大學暨技職校院多元入學博覽會」，免費參觀。

111學測數學首度分成數A與數B(兩科都選考的有59,011人)，很難推估兩科都考的人之中，有多少考數A的人會填數B的志願，加上今年數學A爆難，頂標只有10級分，前標8級分、均標6級分，若與去年數學成績對比低了3~4級分，創下近年新低。選填志願難度增加，學測4科成績在前中後的考生，要注意什麼？ 2022大學暨技職校院多元入學博覽會第2天，邀請多位輔導名師在三地展區及線上展區，針對新制學測選填志願給予同學們客觀智慧兼具的建議。

2022大學博覽會線上展QR Code

在此關鍵時刻如何挑戰自己理想中的夢想科系？2022大學暨技職校院多元入學博覽會3月5~6日上午10點到下午5點台北、台中、高雄三區同步舉行。北區：台北台灣大學綜合體育館1樓 ( 台北市羅斯福路四段 1號 )，中區：臺中世貿展覽館二館（台中市西屯區天保街60號），南區：高雄新光三越左營店10樓(高雄市左營區高鐵路123號)三地同步開幕同步舉行，線上展入口請透過大學博覽會官網及臉書首頁QRCODE進入，學子可就近參與。